Правительство Свердловской области готовит указ о выплатах техперсоналу, работающему в "красной зоне"

На финальной стадии подготовки находится указ, о предоставлении стимулирующих выплат техническому персоналу Среднего Урала, работающему в "красной зоне" и тесно контактирующими с больными коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей Instagram.

В социальной сети к главе региона обратился коллектив технического персонала городской инфекционной больницы Нижнего Тагила (лифтеры). По их словам они круглосуточно работают и, по роду своей деятельности, тесно контактируют с пациентами с подтвержденным COVID-19: транспортируют пациентов из приемного покоя отделения, возят на рентген и КТ.

"По поручению Владимира Путина от 6.05.2020 г. техническому персоналу, работающему с COVID-19, положена доплата за особые условия труда. На сегодняшний день никаких выплат не было", - сообщается в обращении.

В своем ответе губернатор области пояснил, что данный указ распространяется на технический персонал учреждений социальной защиты населения: домов престарелых домов-интернатов и так далее. А техническим специалистам, работающим в "красной зоне" предусмотрены выплаты на основании региональной нормативной базы.

"Если же говорить о технических специалистах, работающих в "красной зоне" в наших больницах, то стимулирующую выплату они будут получать на основании региональной нормативной базы - в финальной стадии подготовка соответствующего указа. Мы планируем, что документ будет распространяться на период 16 марта за фактически отработанное время", - пояснил глава региона.