28 Сентября 2020
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Политика Курганская область
автобус, ПАЗ, пазик (2019) | Фото:Накануне.RU

Курганских дачников в дни голосования по поправкам в Конституцию будут бесплатно возить на автобусах

Для курганских дачников разработали специальные маршруты 25 и 26 июня.

В эти дни, как рассказали Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, местные жители в дни голосования по вопросу поправок в Конституцию смогут бесплатно приехать в Курган и уехать обратно.

Приехать в город можно будет с 9.00 до 15.00, уехать бесплатно обратно - с 16.00.

Обязательное условие для бесплатного проезда обратно - наличие календаря, который будут выдавать на участках, где пройдет голосование.

маршруты(2020)|Фото: kurganobl.ru

маршруты(2020)|Фото: kurganobl.ru

Ранее сообщалось, что специалисты зауральского Роспотребнадзора разработали исчерпывающий перечень противоэпидемических мероприятий для безопасного голосования по поправкам. Главный внештатный эпидемиолог Оксана Сагайдак ранее прокомментировала меры безопасности в период распространения COVID-19.

"Первого июля в Курганской области пройдет знаковое для всей страны событие - голосование по поправкам в Конституцию. Чтобы оно прошло безопасно, Роспотребнадзор разработал исчерпывающий перечень противоэпидемических мероприятий. На каждом избирательном участке будет проводиться термометрия, дезинфекционные мероприятия, они будут обеспечены кожными антисептиками, одноразовыми масками, одноразовыми ручками, перчатками. Пакеты для голосования будут индивидуальны. Также члены комиссии будут контролировать соблюдение социальной дистанции. Голосование пройдет безопасно. Я и моя семья примем участие в нем", - отметила Сагайдак.

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Курганских дачников в дни голосования по поправкам в Конституцию будут бесплатно возить на автобусах

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Теги: дачники, Голосование, Конституция, Курган, автобус, проезд, маршруты



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