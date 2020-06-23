Губернатор Югры дала поручения депздраву в связи с визитом московских врачей

Сегодня специалисты департамента здравоохранения Москвы, Федерального медицинского исследовательского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний прибыли на помощь сургутским врачам. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе.

Вчера медработники помогали своим коллегам из Ханты-Мансийска.

"Специалисты направлены в регион министром здравоохранения РФ по моей просьбе. Департаменту здравоохранения региона совместно с Роспотребнадзором Югры - отработать с коллегами все вопросы, поделиться опытом и решениями в отношении той или иной задачи", - заявила губернатор Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

Напомним, ранее югорские медики проводили свою работу по ситуации с COVID-19 в онлайн-коммуникации с федеральными центрами.

Сегодня в Югре рекордный рост числа заболевших. За сутки в округе число заболевших выросло на 319 (до 6 тыс.900).