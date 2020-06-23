Китайский вирусолог: эпидемия коронавируса не исчезнет до следующей весны

Эпидемия коронавируса не сможет закончиться этой зимой и даже следующей весной, заявил в беседе с журналистом Гуандунской телерадиокомпании китайский вирусолог, академик Чжун Наньшань По его словам, возможны даже новые вспышки, которые, однако, не достигнут масштабов первой волны.

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"Происхождение нынешнего очага заболевания в Пекине до сих пор не очень ясно, однако оно гораздо яснее уханьского. Очень важно, что в Китае мы можем отслеживать контакты заболевших. Остановились уроки в школах, не начались вовремя занятия в университетах, сократилось число авиарейсов — все эти меры сказываются на жизни людей, но это очень сильные меры, призванные не допустить новой вспышки заболевания", — подчеркнул Чжун Наньшань.

Напомним, другой китайский вирусолог Ло Цзюнь заявлял, что штамм коронавируса, обнаруженный в Пекине, завезён из Европы и является более заразным, чем уханьский.