28 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
памятник чешским легионерам, белочехи, Челябинск (2015) | Фото: ucp.su

Партия "За правду": В Челябинске надо не сносить памятник белочехам, а поставить монумент павшим революционерам

В партии "За правду" Захара Прилепина заявили, что не считают необходимым сносить памятник белочехам в областной столице. Об этом партийцы заявили на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы же не чехи. Мы же не варвары, зачем мы будем делать то же самое. Мы себя поставим с ними на одну доску. Но, безусловно, какая-то реакция должна быть. Не симметричная, а умная, мощная, сильная, реакция настоящего российского человека. Я за примирение белых и красных, но сам бы за красных воевал. Тоже про белочехов все прекрасно помню и знаю, что они натворили", - заявил сам лидер партии Захар Прилепин.

Руководитель челябинского регионального отделения партии "За правду" Дмитрий Довбня отметил, что в этой связи "немного стыдно за наш Челябинск".

"Чехи нашли средства, чтобы своим погибшим памятник на вокзале поставить, а на Площади павших революционеров до сих пор стоит камень, что здесь будет памятник героям, которые устанавливали советскую власть на нашей земле. Здесь не разрушать надо памятники, а, может, выступить с предложением наконец-то этот памятник поставить на площади павших", - сказал Довбня.

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Партия "За правду": В Челябинске надо не сносить памятник белочехам, а поставить монумент павшим революционерам

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Теги: Захар Прилепин, За правду



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