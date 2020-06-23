28 Сентября 2020
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Экономика Пермский край
Пермь счастье не за горами (2019) | Фото: Накануне.RU

Администрация Перми направила 226 миллионов на реабилитацию экономики после "коронакризиса"

В Перми администрация направила сотни миллионов рублей на стабилизацию городской экономики. Средства направлены на поддержку перевозчиков, работающих на городских маршрутах, дезинфекцию общественного транспорта, а также покрытие аренды аутсорсеров питания в учреждениях образования и поддержку учреждений культуры. Сохранены общие параметры по доходам и расходам бюджета города на 2020-22 гг., сообщили Накануне.RU в мэрии.

Весь пакет мер разрабатывался в рамках рабочей группы по поддержке малого и среднего бизнеса. Мэрия внесла в гордуму проект изменений в бюджет на 2020 и плановый период на 2021-22 гг., предусматривающий уточнение расходов и их перераспределение на первоочередные мероприятия. Проектом предусмотрено перераспределение 354 млн руб. На реализацию мер по стабилизации экономической ситуации предлагается направить 226 млн руб.

Из-за снижения пассажиропотока с апреля по июнь на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, направлены 86,5 млн руб. Предусмотрены расходы в 46 млн руб. на проведение дезинфекции общественного транспорта.

Средства были перенаправлены из невостребованных расходов отрасли: в связи со значительным сокращением транспортной работы в период самоизоляции сэкономлены деньги, которые предназначались для оплаты автокилометров перевозчикам, работающим по новым контрактам, и субсидии за перевозку пассажиров по проездным документам перевозчикам, работающим по старым договорам. Деньги остаются в отрасли, и на качестве пассажирских перевозок перемещение средств не отразится.

Пермь Комсомольский проспект(2019)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, на возмещение расходов учреждениям образования по содержанию имущественных комплексов в связи с освобождением от уплаты аренды организаций питания направлены 28 млн руб. На 61 млн руб. увеличено финансирование учреждений культуры для компенсации недополученных доходов из-за сокращения их платной деятельности во втором квартале этого года. Деньги будут перенаправлены с экономии от конкурсных процедур по уже заключенным контрактам, сокращения расходов на содержание органов власти, а также отмены отраслевых мероприятий в связи с введенными ограничениями.

Проектом не предусматривается изменение общих параметров по доходам и расходам бюджета города на 2020-22 гг. Гордума поддержала вносимые изменения.

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Администрация Перми направила 226 миллионов на реабилитацию экономики после "коронакризиса"

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Теги: коронакризис, деньги, администрация Перми



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