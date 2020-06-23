28 Сентября 2020
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Политика За рубежом
С-400 (2017) | Фото: Виталий Кузьмин

Индия попросит ускорить поставки С-400 из-за обострения на границе с КНР

Индия намерена добиваться от РФ поставок зенитных ракетных систем С-400 в более короткие сроки из-за роста напряженности на индийско-китайской границе. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, вести переговоры будет министр обороны Индии Раджнатх Сингх, который 22 июня прибыл в Москву.

О намерении Сингха "надавить" на Россию для ускорения поставок ЗРС сообщила также индийская газета The Economic Times. Согласно нынешним договоренностям, С-400 должны доставить в Индию в декабре 2021 года.

Кроме того, отмечают СМИ, министр заодно попытается договориться о покупке истребителей Су-30МКИ и МиГ-29.

Напомним, 16 июня в процессе отвода войск от линии фактического контроля в районе гималайской реки Галван между военными Индии и Китая произошла массовая драка с применением камней и дубин. Подобное периодически случается на индийско-китайской границе, но на сей раз впервые с 1975 года дело закончилось человеческими жертвами. Известно о гибели двадцати индийских солдат и офицеров. НОАК также заявляет о потерях со своей стороны, но Пекин не называет их количество с тем чтобы не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.

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Индия попросит ускорить поставки С-400 из-за обострения на границе с КНР

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Теги: индия, кнр, с-400



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