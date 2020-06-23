Пермь перешла на второй этап новой транспортной модели

С 1 июня стартовал второй, наиболее масштабный этап изменений в транспортной отрасли Перми. С 15 июля новая транспорта модель заработает в полном объёме. Департамент транспорта подвёл промежуточные итоги ее работы, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Город наряду с Москвой и Тверью одним из первых в стране начал реализацию новой транспортной модели. Изменения в транспортной отрасли – результат согласованных действий городских властей с краевыми властями и депутатским корпусом.

Первая и самая важная задача – обновление подвижного состава. Если 31 мая этого года в городе работали автобусы, средний возраст которых составлял 12 лет, то уже 1 июня средний возраст автобусов составил четыре года. Сейчас на линии работают 447 автобусов возраста не старше пяти лет – это порядка 60% автобусного парка, в их числе 212 новых автобусов 2019-20 гг. выпуска.

Вторая задача – переход на пятилетние контракты. По ним работает 50% автобусов всего рынка городских пассажирских перевозок, по 15% автобусов заключены трёхлетние контракты. Оставшиеся 35% рынка работает по полугодовым контактам до 1 декабря, но уже летом планируется объявить конкурс сроком на пять лет для дальнейшего обновления автобусного парка и, как следствие, улучшения качества перевозок. Торги были конкурентными, и в среднем снижение составило от 5 до 7%.

Третья задача – возможность оплачивать проезд безналичным способом и повысить прозрачность этих платежей. Безналичная оплата позволяет экономить на оплате проезда 2 рубля с каждой поездки. С 1 февраля стала возможна оплата транспортной картой и на части маршрутов – банковской картой. Ещё один важный результат – внедрение тарифного меню, которого ранее в Перми не было. Теперь пассажир может выбрать тот тариф, который ему будет удобен, и с его помощью экономить деньги по принципу "больше ездишь, меньше платишь".

Впервые, начиная с 1 декабря 2019 г., стало возможно посчитать пассажиропоток не по бумажным билетам, а с помощью централизованной электронной системы через валидаторы, – это четвертая реализованная задача. Следующим шагом станет внедрение датчиков учета входа/выхода пассажиров. Информация с них позволит соотнести количество перевезенных и оплативших проезд пассажиров. Требование наличия датчиков уже заложено в долгосрочных контрактах.

Вместе с внедрением нового тарифного меню появилась возможность бесплатных пересадок в течение 40 минут в центральной части города и в течение 60 минут – из Кировского, Орджоникидзевского районов и поселка Новые Ляды.

Пятая задача – запуск новой маршрутной сети. Её цель – сбалансировать транспортную доступность для всех районов и микрорайонов города. Например, в микрорайоне Ива было недостаточное количество автобусов, а жители Орджоникидзевского и Кировского районов жаловались на то, что выехать в центр города было проблематично. Сегодня увеличено количество рейсов в Кировском и Орджоникидзевском районах, появились новые межрайонные и внутрирайонные связи благодаря снижению дублирования автобусов в центре города.

Все изменения обсуждались с депутатами гордумы, председателями ТОС, жителями районов, экспертами. Большая часть пожеланий была учтена. После запуска новой маршрутной сети департамент транспорта ведет ежедневный мониторинг обращений граждан. Так, принято решение направить маршрут №63 в микрорайон Садовый, а маршрут №74 оставить без изменений.

В ходе внедрения новой транспортной модели городские власти столкнулись и со сложностями, которые были оперативно решены. Заказаны дополнительно транспортные карты, доставлены в Пермь новые автобусы для выхода на линию по новым контрактам. Продолжается работа по информированию населения о происходящих изменениях.

Сейчас главная задача для департамента транспорта – контролировать работу перевозчиков. Для этого ежедневно контрольно-ревизорской службой МКУ "Гортранс" проводятся плановые и внеплановые проверки. По нарушениям составляются акты, которые в конце каждого месяца учитываются при начислении штрафных санкций.

Задачи на ближайшую перспективу – переход на пятилетние контракты тех перевозчиков, у которых договор заканчивается 1 декабря. Ещё одна задача – строительство новых остановочных павильонов. За два года планируется, что в Перми появится не менее 300 новых остановок. Также предполагается дальнейшее обновление трамвайного парка.