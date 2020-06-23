28 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

Евгений Куйвашев: Сдавать ЕГЭ в 2020 году решили около 20 тысяч человек

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в текущем году Единый государственный экзамен придут сдавать около 20 тыс. свердловчан, а на закупку необходимых средств защиты правительством выделено 43,9 млн руб. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, на территории Среднего Урала будет организовано 157 пунктов проведения экзаменов, в том числе пять - на дому для детей-инвалидов. Все сдающие экзамены в школах, должны находиться в масках и быть рассажены на расстояние 1,5 м друг от друга.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в условиях пандемии проведение ЕГЭ было безопасно для здоровья. На бактерицидные облучатели, бесконтактные термометры, антисептики и другие средства защиты правительство выделило 43,9 млн рублей. Чтобы не было очередей в школы, будет составлен график прихода на экзамен. Кроме того, перед началом экзаменов всем участникам будут измерять температуру, и если окажется, что она повышена, будет предложено другое время для сдачи - с 3 по 8 августа", – рассказал глава региона.

За пару дней до проведения ЕГЭ во многих школах будут организованы участки для голосования по поправкам в Конституцию. Евгений Куйвашев обратил внимание министра образования региона на то, что после голосования все помещения должны быть продезинфицированы.

"Надеюсь, экзамены пройдут спокойно. Самые популярные предметы в этом году: математика профильного уровня, обществознание, физика, биология и информатика. Выпускники, желаю вам удачи!" – написал губернатор.

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Евгений Куйвашев: Сдавать ЕГЭ в 2020 году решили около 20 тысяч человек

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Теги: ЕГЭ, Евгений Куйвашев, губернатор, меры безопасности



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