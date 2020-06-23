New York Times: цифровизация - это для бедных, богатые тратятся на человеческие услуги

Цифровизация становится инструментом классовой сегрегации, делая невозможным для большинства населения получить качественное образование или медицинскую помощь, которые в реальности остаются доступными лишь богатым. Об этом написала статью американская The New York Times, ссылка на которую размещена в группе "Андрей Фурсов" в соцсети "ВКонтакте". Статья Human Contact Is Now a Luxury Good ("Человеческий контакт теперь предмет роскоши") была написана еще в прошлом году, но в свете ограничительных мер и продвижения дистанционных технологий только приобрела актуальности.

Богатые хотят, чтобы их дети играли с кубиками, а не сидели перед экраном. Люди стоят дороже, и богатые люди готовы платить за это. Человеческое взаимодействие, жизнь без телефона в течение дня, выход из социальных сетей и отсутствие ответа на электронную почту - теперь это символ статуса.

"Все это привело к любопытной новой реальности: человеческий контакт становится роскошным благом. По мере того как в жизни бедных появляется все больше экранов, экраны исчезают из жизни богатых. Чем богаче вы, тем больше вы тратите, чтобы быть за кадром", - говорится в статье.

Исполнительный директор Института роскоши Милтон Педраза отмечает, что богатые теперь все больше хотят тратить деньги на что-то человеческое. В каком-то смысле человеческое участие становится роскошью.

Прежде наличие технологий дома было признаком богатства и власти.

"Пейджеры были важны, потому что это был сигнал, что вы важный, занятой человек", - говорит председатель отдела маркетинга в Университете Южной Калифорнии Джозеф Нуньес.

Но сегодня, подчеркивает он, верно обратное: если вы действительно на вершине иерархии, вам не нужно ни перед кем отчитываться. Это подчиненные должны быть все время на связи или в сети, чтобы в любой момент отчитаться.

В массовости технологий есть что-то непривлекательное, пишет автор. И богатые могут позволить себе отказаться от того, чтобы их данные и их внимание продавались как продукт. Бедные и средний класс не имеют такой возможности.

В статье говорится, что, согласно исследованиям, дети, которые проводят много времени перед экраном, отстают в развитии. У некоторых происходит преждевременное истончение коры головного мозга. В одном исследовании у взрослых была обнаружена связь между экранным временем и депрессией.

В Кремниевой долине время на экранах все чаще воспринимается как нездоровое. Здесь популярная местная Вальдорфская школа, где дети общаются с учителями.

"Богатые дети растут с меньшим количеством экранного времени, бедные дети растут с бóльшим количеством. То, насколько комфортно кому-то с человеческим участием, может стать новым классовым маркером", - прогнозирует автор.

Отделиться от экранов для бедных теперь труднее всего, даже если кто-то решил быть в автономном режиме. Существует даже небольшое движение за принятие законопроекта о "праве на отключение", который позволит работникам отключать свои телефоны. Но пока работник может быть наказан за то, что он отключился и не был доступен.

В группе "Андрей Фурсов" к описанию статьи добавляется:

"Вы бедный, если ваш врач консультирует вас по интернету, а не в ходе личной встречи. Бедный, если ваши дети учатся онлайн, а не у оффлайновых преподавателей. Бедный, если покупаете товары онлайн, а не в красивом магазине в центре города. Тот факт, что богатые предпочитают старомодных тьюторов, личных тренеров и поваров, а не Coursera или доставку еды через смарфтон, ни для кого не секрет. Если вы по-прежнему получаете услуги от живых людей или имеете возможность общаться с ними, значит, скорее всего, вы представитель новой элиты, престижное потребление которой заключается в отказе от цифровых услуг в пользу оффлайновых".

"Бедные покупают в кредит Айфон, богатые отказываются от смартфонов. Бедные стараются сделать так, чтобы их дети умели пользоваться компьютерами, богатые предлагают своим наследникам частные школы, где обучение строится на общении между людьми. Жизнь, проведенная перед экраном, теперь есть признак вашей неуспешности в жизни. Если о том, что вы умираете, вам сообщит компьютерная программа, это значит, что вы умираете как бедняк в цифровой экономике", - сказано в описании.

Напомним, разговоры о цифровизации усилились в условиях "коронавирусных" ограничений и продвижения дистанционных технологий в образовании и других сферах жизни.