New York Times: цифровизация - это для бедных, богатые тратятся на человеческие услуги

Цифровизация становится инструментом классовой сегрегации, делая невозможным для большинства населения получить качественное образование или медицинскую помощь, которые в реальности остаются доступными лишь богатым. Об этом написала статью американская The New York Times, ссылка на которую размещена в группе "Андрей Фурсов" в соцсети "ВКонтакте". Статья Human Contact Is Now a Luxury Good ("Человеческий контакт теперь предмет роскоши") была написана еще в прошлом году, но в свете ограничительных мер и продвижения дистанционных технологий только приобрела актуальности.