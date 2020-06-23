Более 80% украинцев признали провал власти в урегулировании конфликта в Донбассе

81% украинцев назвали неудачной политику украинских властей для разрешения конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".

Только 15% признают действия украинских властей в Донбассе успешными.

Также 45% согласны на особый статус Донбасса, не согласны - 37%. Прослеживается явная географическая зависимость: чем дальше на запад, тем ниже поддержка особого статуса.

Минские соглашения следует выполнять, считают 45% опрошенных. Мнение, что от них нужно отказаться, разделяют 24%.

Год назад на автономию Донбасса были согласны 51% украинцев.

Президент Владимир Зеленский при вступлении в должность президента обещал за год разрешить конфликт, но в мае из-за коронавируса дал себе еще "несколько месяцев".