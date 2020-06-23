28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Универсиада-2023 в Екатеринбурге, логотип (2019) | Фото: gubernator96.ru

На конкурс логотипа Универсиады-2023 были представлены 24 работы от восьми креативных агентств страны

Восемь креативных агентств Екатеринбурга, Москвы и Казани представили на суд жюри 24 варианта логотипа к Всемирным летним играм 2023, которые пройдут в Екатеринбурге. Решение будет объявлено до конца июля.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, логотип игр всегда строился на основе латинской буквы U, после чего дополнялся элементами, связанными с местом проведения самих игр. Именно поэтому в большинстве работ присутствует тема самоцветов и малахитов, давно ставших визитной карточкой Среднего Урала.

"Логотип – это тот символ, с которого для многих начнется знакомство со Свердловской областью и с городом Екатеринбургом, где в 2023 году пройдут Всемирные студенческие игры. Нам предстоит выбрать из представленных на конкурс работ ту, которая вобрала в себя самые яркие уральские образы и смыслы. Логотип должен отразить и особенности места, где мы живем, и энергию уральцев, и нашу любовь к спорту", - отмечает председатель жюри, губернатор Евгений Куйвашев.

Помимо главы региона, в жюри вошли люди, чья работа полностью или частично связана с креативом и визуальными образами. В числе первых академик Российской Академии графического дизайна Игорь Гурович, который пообещал отнестись к работе жюри со всей ответственностью и профессионализмом.

"Логотип – это не картинка ради картинки. Это символ, в который его авторы должны вложить несколько уровней смыслов и точно сформулированные интерпретации этих смыслов. Мне очень интересно посмотреть, как удастся соединить образы Урала, спорта и энергии Екатеринбурга. Логотип не обязательно должен всем нравиться. Но он должен стать инструментом, с помощью которого город может рассказать о себе. Мне хотелось бы, чтобы логотип запомнился и, спустя годы, оставался важным культурным мифом места", - говорит Игорь Гурович.

В состав конкурсной комиссии также вошли руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Алиса Прудникова, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман, актриса Виктория Толстоганова, режиссер Федор Бондарчук, фотограф и исследователь Урала Федор Телков, директор департамента физкультуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов и генеральный директор исполнительной дирекции "Универсиада-2023" Александр Чернов.

"Я признателен всем, кто согласился участвовать в работе жюри, – Состав получился на загляденье! Не сомневаюсь, что такая команда мечты справится и сделает выбор, которым мы все будем гордиться", - отмечает генеральный директор исполнительной дирекции "Универсиады-2023" Александр Чернов.

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На конкурс логотипа Универсиады-2023 были представлены 24 работы от восьми креативных агентств страны

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Теги: Всемирные студенческие игры-2023, логотип, жюри, агентства, конкурс



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