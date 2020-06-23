В Сеченовском университете рассказали о самочувствии вакцинированных от коронавируса добровольцев

В Сеченовском университете Минздрава РФ 23 июня вторая группа добровольцев из 20 человек получила инъекцию препарата от коронавируса.

Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 начался в Сеченовском университете 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. В первые часы у некоторых них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции – незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы.

"Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. Все требования к проведению подобного рода исследований у нас соблюдены. Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по окончанию исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и дадут полноценный ответ", – рассказывает Елена Смолярчук, главный исследователь, директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, на базе которого проходит клиническое исследование вакцины.

Через 28 дней после вакцинации добровольцы вернутся к обычному образу жизни. Пока они находятся под наблюдением врачей.

"Также врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара. Вся процедура, сопровождающая клиническое исследование, направлена на обеспечение прав и безопасности участников исследования", – объясняет Елена Смолярчук.

Участие в исследованиях добровольное: каждый участник принимал решение самостоятельно. Им предоставлена вся информация о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании. В группе добровольцев – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.