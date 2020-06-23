Адвокат Ефремова уточнил информацию о лишении актера водительских прав

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником громкого ДТП со смертельным исходом, будет лишен водительских прав, но не пожизненно. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Эльман Пашаев.

"Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает", - сказал защитник.

Адвокат ранее опроверг информацию о том, что Ефремову якобы поставили диагноз "хронический алкоголизм", в связи с чем полиция будет ходатайствовать о пожизненном лишении актера водительских прав.

Несколько дней назад Михаил Ефремов прошел экспертизу на вменяемость, сообщалось, что он признан вменяемым.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после ДТП, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.