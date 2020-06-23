Авиакомпания Utair пообещала пассажирам, заболевшим коронавирусом, страховые выплаты до миллиона рублей

Авиакомпания Utair предлагает страховую выплату до 1 млн руб. пассажирам, заболевшим коронавирусом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

"При диагностировании заболеваний органов дыхания из-за COVID-19 в течение двух недель с момента перелета или наступлении других рисков, связанных с вирусом, пассажир с полисом получит страховую выплату от 50 тыс. до 1 млн рублей", - пояснили в авиакомпании.

Стоимость страховки составляет 300 руб.