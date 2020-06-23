28 Сентября 2020
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75 лет Победы Свердловская область
вечный огонь Екатеринбург (2016) | Фото:пресс-служба ПАО Екатеринбурггаз

"Екатеринбурггаз" подготовил Вечные огни к параду Победы

Вечные огни в уральской столице, расположенные на площади Коммунаров и Широкореченском мемориале, готовы к проведению парада Победы. Внеплановые работы по техническому обслуживанию провели специалисты АО "Екатеринбурггаз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как отметил заместитель генерального директора - главный инженер организации Иван Паслер, компания обеспечивает бесперебойное газоснабжение для поддержания Вечного огня в работоспособном состоянии.

"Мы понимаем, что мемориальные комплексы имеют высокую социальную значимость, поэтому всячески стараемся поддерживать Вечные огни в работоспособном состоянии. После проведенной модернизации Вечного огня на площади Коммунаров решена и насущная проблема с попаданием мусора в чашу. С полной уверенностью могу сказать, что мы готовы к параду Победы, который пройдет 24 июня", - рассказал Иван Паслер.

Вечный огонь на площади Коммунаров был зажжен в июле 1959 г. на месте захоронения погибших в Гражданской войне, а в 2007 г. к мемориалу завезли землю с мест сражения Великой Отечественной войны. Изначально огонь требовал постоянной дозаправки, однако в начале 2000-х г. к памятнику провели природный газ.

С Вечным огнем в Широкореченском комплексе дела обстоят куда проще. Он был оборудован в 2015 г. с более современным оборудованием и автоматической системой управления. Именно поэтому его техническое обслуживание включает в себя только: проверку всех соединений горелки, надежность креплений и ревизию на отсутствие утечек газа, а также состояние смесевыпускных отверстий смесителя и газовых трубок.

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"Екатеринбурггаз" подготовил Вечные огни к параду Победы

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Теги: 75-летие Победы, парад Победы, вечный огонь



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