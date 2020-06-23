Научат Родину любить: Госдума приняла в первом чтении президентский закон о воспитании в школах

Госдума в первом чтении приняла законопроект, внесенный в конце мая президентом. Это именно тот закон, в пояснительной записке к которому была отсылка к еще только предлагаемым к одобрению поправкам в Конституцию как к уже действующим.

В пояснительной записке указывается, что одна из поправок к Конституции от 2020 года определяет детей как "важнейший приоритет государственной политики".

Президент предлагает дать такое определение воспитанию в законе "Об образовании": "деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде".

В этом же законе Путин предлагает раскрыть механизм реализации воспитания в школе. В образовательную программу будет включена воспитательная составляющая. Участвовать в разработке воспитательного плана на год будут советы родителей и советы обучающихся.

"Принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда", - говорится в документе.

Фото: Накануне.RU

Представляя документ в Госдуме, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство уже разработало примерную программу по воспитания для школ на 2021-2024 гг.

Громкие слова сказал глава профильного комитета Госдумы Вячеслав Никонов, призывая голосовать за законопроект: "Что такое нация? Это ее памятники, герои, традиции и подрастающее поколение. Нация может быть уничтожена только изнутри, к сожалению, с нами это происходило. Украина показывает, что можно выстроить нацию, которая обслуживает чужие интересы, которая взяла в пример лузеров и предателей. Наша нация воспитывается на великих свершениях и других примерах, это нация Гагарина и Королева, ценностей свободы и чести. Мы будем воспитывать победителей".

Депутат Максим Зайцев (ЛДПР) отметил, что принятие закона "особенно важно для одаренных детей, так как их развитие происходит быстрее и раньше, чем других".

Представитель КПРФ Олег Смолин сообщил, что в образовательном сообществе наблюдается неоднозначное восприятие этого законопроекта. Так, в документе разделяются воспитание и обучение, также не закрепляется финансирование на новые программы.

Николай Рыжак ("Справедливая Россия") заявил, что законопроект можно было бы принять и раньше и без инициативы президента: "Мы что, не видели, как нравственно опустошается подрастающее поколение? Какие потери несет общество? Мы видели. И только когда президент обратил внимание на этот момент, общество всколыхнулось и Дума отреагировала. Почему мы действуем только тогда, когда идет какая-то политическая отмашка? Человек – продукт общественный. Он должен формироваться в социуме. Мы росли во дворах, была обратная связь. Нельзя увлекаться дистанционным обучением. Можно подготовить календарный план, но если кругом льется совсем другая информация, противостоять этому потоку весьма сложно".