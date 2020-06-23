На теле 23-летней тагильчанки, найденном в Реже, не нашли признаков насильственной смерти

Следственным отделом по Тагилстроевскому району г. Нижний Тагил СУ СКР по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела по факту исчезновения 23-летней Кристины Герасимовой 1995 года рождения, тело которой было найдено 7 июня на окраине г. Режа. В результате экспертного исследования было установлено, что смерть девушки не являлась насильственной, а дата смерти совпадает со временем исчезновения погибшей. Кроме того, при обнаружении тела, были замечены ценные вещи и деньги, которые остались нетронутыми.

Напомним, девушка пропала в октябре прошлого года. Сотрудники полиции и волонтеры проводили масштабные поиски тагильчанки, но найти ее не удавалось. По факту исчезновения Кристины было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили, что тело Герасимовой было найдено в Реже: на обнаруженном теле была одежда и иные вещи, совпадающие с теми, которые находились при пропавшей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, следователями была организована процедура опознания с привлечением лиц, хорошо знавших пропавшую. Была назначена сравнительная генетическая экспертиза, в ходе которой была подтверждено, что найденное тело принадлежало именно Кристине Герасимовой.

Помимо этого, проведен комплекс следственных мероприятий в отношении определенного ряда лиц, который показал их непричастность к совершению каких-либо противоправных действий в отношении девушки. Были восстановлены и данные переписки в телефоне покойной, исходя из которых установлено отсутствие каких-либо признаков совершения преступления. Расследование продолжается.