На теле 23-летней тагильчанки, найденном в Реже, не нашли признаков насильственной смерти

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
(2005) | Фото: pics.cry.ru

На теле 23-летней тагильчанки, найденном в Реже, не нашли признаков насильственной смерти

Следственным отделом по Тагилстроевскому району г. Нижний Тагил СУ СКР по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела по факту исчезновения 23-летней Кристины Герасимовой 1995 года рождения, тело которой было найдено 7 июня на окраине г. Режа. В результате экспертного исследования было установлено, что смерть девушки не являлась насильственной, а дата смерти совпадает со временем исчезновения погибшей. Кроме того, при обнаружении тела, были замечены ценные вещи и деньги, которые остались нетронутыми.

Напомним, девушка пропала в октябре прошлого года. Сотрудники полиции и волонтеры проводили масштабные поиски тагильчанки, но найти ее не удавалось. По факту исчезновения Кристины было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили, что тело Герасимовой было найдено в Реже: на обнаруженном теле была одежда и иные вещи, совпадающие с теми, которые находились при пропавшей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, следователями была организована процедура опознания с привлечением лиц, хорошо знавших пропавшую. Была назначена сравнительная генетическая экспертиза, в ходе которой была подтверждено, что найденное тело принадлежало именно Кристине Герасимовой.

Помимо этого, проведен комплекс следственных мероприятий в отношении определенного ряда лиц, который показал их непричастность к совершению каких-либо противоправных действий в отношении девушки. Были восстановлены и данные переписки в телефоне покойной, исходя из которых установлено отсутствие каких-либо признаков совершения преступления. Расследование продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На теле 23-летней тагильчанки, найденном в Реже, не нашли признаков насильственной смерти

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКР, тело девушки, Нижний Тагил, Режа, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети