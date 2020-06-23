28 Сентября 2020
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Происшествия В России
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Вынесен приговор по делу о хищении при стройке резиденции Путина

Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево.

Также суд назначил ему ограничение свободы сроком на один год, передает РИА Новости.

Предпринимателя признали виновным в хищении не менее 225 млн рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов.

Александр Родионов заключил досудебное соглашение. Дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме из-за грифа "совершенно секретно".

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела против петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.

Главный фигурант этого дела - гендиректор холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко – в 2018 году был приговорен к четырем годам семи месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Вынесен приговор по делу о хищении при стройке резиденции Путина

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Теги: хищения, резиденция президента



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