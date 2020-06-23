Партия Прилепина назвала лидеров списка на выборах в заксобрание Челябинской области
Список партии "За правду" на выборах в Законодательное собрание Челябинской области возглавит писатель Захар Прилепин. Об этом партийцы заявили сегодня во время пресс-конференции в Челябинске.
Как передает корреспондент Накануне.RU, также в партийную тройку войдут член федерального политсовета Дмитрий Довженко и руководитель челябинского регионального отделения партии Дмитрий Довбня.
Как сообщалось ранее, партийцы не намерены выставлять кандидатов в одномандатных округах на выборах в Законодательное собрание (30 округов), на это просто не остается уже времени, зато готовы сформировать партийный список для максимального участия в выборной кампании.