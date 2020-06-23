Полпредство вновь поставило на вид губернатору Артюхову проблемы с водой в Лабытнанги

На совещании у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, посвященном федеральному проекту "Чистая вода", прозвучала критика, касающаяся водоснабжения Лабытнанги, передаёт корреспондент Накануне.RU. Проблему обозначил в своём докладе помощник полпреда Максим Федосеев. Сейчас из кранов горожан течёт техническая, а не питьевая вода.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов пообещал разобраться и обозначил пути решения. "Водоснабжение в Лабытнанги – серьёзная проблема. Появится серьёзный инженерный объект – воду будем поставлять из горной реки", – сказал Артюхов.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что выбрана наиболее экономичная и эффективная схема водоснабжения – строительство водопровода из посёлка Харп. Разработана "дорожная карта" строительства объекта по срокам и видам работ. В бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 гг. предусмотрены 2,3 млрд руб. на эти цели. Строительство началось, ввод водопровода в эксплуатацию планируется к концу 2022 г.

Стоит отметить, что в полпредстве вопросы губернатору ЯНАО о водоснабжении города Лабытнанги задают не в первый раз. Отвечать на них ему уже приходилось 13 марта в Челябинске на заседании совета по экологической политике при полпреде президента в УрФО.

"Наша главная цель – обеспечить жителей качественной питьевой водой. У нас есть проблемные точки. Это город Лабытнанги. Сейчас там реализуется крупный концессионный проект по строительству водопровода из чистой горной реки", – говорил тогда Дмитрий Артюхов.