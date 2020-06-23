28 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Ипотечные ставки в России в мае опустились до рекордного минимума в 7,4%

Средняя по рынку ипотечная ставка в мае текущего года достигла исторического минимума – 7,4%, сообщила в своем отчете в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что регулятор выступает за дальнейшее снижение ставок по кредитам на фоне снижения ключевой ставки, последнее как раз делается, чтобы поддержать спрос. Но при этом она может понять и банки, у которых растут риски, поэтому они повышают ставки вопреки кредитно-денежной политике ЦБ.

В Госдуме, кстати, многие не поддержали эту логику и раскритиковали слишком мягкую политику регулятора по отношению к увеличивающим ставки банкам. Так, депутат "Справедливой России" Валерий Гартунг отметил, что кризис стал проверкой банков не на прочность, а на жадность.

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Ипотечные ставки в России в мае опустились до рекордного минимума в 7,4%

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Теги: ипотека, минимум, эльвира набиуллина, ставки, банки



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