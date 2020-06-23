В тобольской больнице зафиксирована вспышка коронавируса

В Тобольске в терапевтическом отделении Областной больницы №3 был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Диагноз COVID-19 был поставлен 17 медработникам. Специалистами Роспотребнадзора проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Больные помещены на самоизоляцию.

Всего в регионе выявлено семь новых очагов COVID-19. Один из них был отмечен на тюменской станции переливания крови. Также коронавирус был подтвержден у четверых работников Антипинского нефтеперерабатывающего завода. В контакте с заразившимися были 14 человек. За ними установлено медицинское наблюдение.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 2667 человек.