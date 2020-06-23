28 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите в Буэнос-Айресе (2018) | Фото:news.cn

Трамп не стал расторгать сделку с Китаем, но её судьба зависит от последствий кризиса

Политика Вашингтона на китайском направлении в последнее время не отличается постоянством, но сегодняшние высказывания американского руководства заставили встревожиться даже бывалых наблюдателей. Под ударом оказалось торговое соглашение, подписанное после долгих переговоров и давшее надежду на завершение торговой войны с Пекином.
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Глава Национального совета по торговле при Белом Доме Питер Наварро объявил, что представители Китая подписывали сделку, когда знали о быстром распространении коронавируса. В этой связи он объявил о решении президента США Дональда Трампа расторгнуть соглашение.

В китайских СМИ отметили падение юаня почти на 300 пунктов, а также снижение цен на нефть и рост стоимости золота.

Однако вскоре сам Трамп в своём твиттере заверил, что сделка сохраняется, и понадеялся, что Китай будет выполнять её условия. Издание Infox предполагает, что американский президент выступил в роли "пожарного", погасившего панические настроения на рынках.

Главный научный сотрудник ИДВ РАН Владимир Петровский отмечает в беседе с Накануне.RU, что такую изменчивость в высказываниях американского лидера называют "качелями Трампа".

"Американо-китайское соглашение столкнётся с трудностями из-за пандемии, но стороны стремятся его сохранять, это позитивное явление. Вопрос в том, насколько это удастся. Насколько реалистичными будут закупки американских энергонсителей и сельхозпродукции - надо будет ещё посмотреть. Но то, что Трамп это сказал - это позитивный сигнал, сделка сохраняется, хотя, возможно, придётся искать компромиссы. Возможно, будет некоторый пересмотр, всё будет зависеть от темпов выхода из кризиса", - рассказал он.

Напомним, в середине января Пекин согласился увеличить закупки американских товаров не менее чем на 200 млрд долларов в следующие два года. Тем не менее, Китай не пошёл на односторонние уступки.

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Трамп не стал расторгать сделку с Китаем, но её судьба зависит от последствий кризиса

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Теги: США, Китай, сделка, Трамп, Наварро, Петровский



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