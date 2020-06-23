28 Сентября 2020
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Владимир Мякуш (2020) | Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Владимир Мякуш: Общественный контроль должен гарантировать прозрачность и легитимность голосования по Конституции

Спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш принял участие в пресс-конференции, которая была посвящена работе наблюдателей на предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

Всего, как прозвучало на мероприятии, с 25 июня по 1 июля на участках для голосования на Южном Урале будет работать 8 тыс. 672 наблюдателей от общественных организаций и партий, из них 7,8 тыс. – это представители как раз "Единой России", региональную организацию которой возглавляет Владимир Мякуш. Все семь дней голосования при Общественной палате Челябинской области будет работать специально созданный колл-центр, где любого наблюдателя смогут проконсультировать юристы.

"Стратегическая задача – организация пула наблюдателей на общероссийском голосовании. Общественный контроль должен гарантировать прозрачность и легитимность процедуры", - прокомментировал Владимир Мякуш ближайшие цели и задачи.

Спикер ЗСО добавил, что все участники, организаторы процедуры голосования в Челябинской области и наблюдатели в обязательном порядке должны будут придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических норм. Какая-то часть наблюдателей при этом будет контролировать процессы на выездном голосовании, например, на дому у граждан, большая часть станет работать на участках.

Владимир Мякуш(2020)|Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

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Владимир Мякуш: Общественный контроль должен гарантировать прозрачность и легитимность голосования по Конституции

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Теги: Владимир Мякуш, Законодательное собрание Челябинской области, поправки в Конституцию



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