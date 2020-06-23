28 Сентября 2020
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Спорт В России
коллаж, легкая атлетика, скандал, допинг, спортсмены, чиновники, флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Лишимся и нейтрального флага? Спортсмены обратились к Путину с открытым письмом

Российские спортсмены обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путина из-за ситуации с отечественной лёгкой атлетикой.

Так, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, поставившие свою подпись под письмом, отмечают, что кризисная ситуация длится с 2015 года.

По их словам, несмотря на смену министра спорта РФ, руководителя Олимпийского комитета России и главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) за это время ситуация кардинально не поменялась.

"Сейчас, спустя 5 лет, вследствие действий руководства ВФЛА наши легкоатлеты и тренеры вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне страны даже в нейтральном статусе. А 1 июля в случае невыплаты штрафа ВФЛА лёгкая атлетика может быть окончательно изгнана из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)", - говорится в письме.

Открытое письмо российских легкоатлетов к президенту России Владимиру Путину(2020)|Фото: instagram.com/sergey.shubenkov

Отметим, что ВФЛА должна выплатить 5 млн долларов штрафа (всего 10, ещё 5 из которых - "условно") за причастность к фальсификации документов по делу Данила Лысенко. Если этого не произойдет, то с 1 июля россияне не смогут выступать на соревнованиях в любом статусе.

Напомним, что в 2018 году лучший российский прыгун в высоту Данил Лысенко был отстранён IAAF за нарушение антидопинговых правил. В том году спортсмен трижды пропустил допинг-тест (речь идёт о заполнении документов в электронной системе АДАМС), нарушив правило доступности.

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Лишимся и нейтрального флага? Спортсмены обратились к Путину с открытым письмом

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Теги: Всероссийская федерация лёгкой атлетики, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, спортсмены, выплаты, штраф, допинг, тестирование, изгнание



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Развитие сюжета:

Ранее 02.07.2020 10:35 Мск World Athletics снова отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

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