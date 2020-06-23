Защита по делу MH17 считает, что украинские военные могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года по ошибке, заявила адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.

По ее словам, еще предстоит выяснить, был ли произведен выстрел в самолет из "Бука" и кому принадлежал этот "Бук".

"Украинская армия могла сделать это по ошибке, как это уже случилось в 2001 году с самолетом авиакомпании «Сибирь», который пролетал над Черным морем", - отметила тен Дуссхате.

Защита считает, что голландскому суду следует провести дополнительное расследование относительно возможной причастности украинской армии к крушению Boeing, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Совместная следственная группа (JIT) не нашла подтверждения версии, согласно которой самолет MH17 был сбит в 2014 году ракетно-зенитным комплексом "Бук" украинской стороной.

В ходе заседания нидерландский прокурор Томас Бергер сообщил, что следователи проанализировали места, с которых мог вестись обстрел, местоположение украинских и российских зенитных систем "Бук". При этом Киев отказался предоставлять первичные данные со своих радаров.

8 июня в Амстердаме возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17). Как стало известно, прокуратура Нидерландов рассматривала несколько версий крушения лайнера.

Как сообщила прокурор Деди Вои-А-Цой, среди возможных версий были взрыв на самолете, атака военного самолета, использование российских и украинских зенитных ракетных установок, включая "Бук".