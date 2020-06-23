Мэрия Екатеринбурга вновь призвала горожан соблюдать санитарные нормы в общественном транспорте

Жителей мегаполиса вновь призвали неукоснительно соблюдать масочный режим в общественном транспорте уральской столицы для обеспечения безопасности пассажиров и работающих на линии водителей и кондукторов от возможного заражения коронавирусом.

Большинство жителей города с пониманием относятся к мерам, предпринимаемым для недопущения распространения любых вирусов в общественном транспорте. Осознают люди и необходимость нахождения в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса или метро в защитной маске, когда им приходится контактировать с другими людьми. Однако некоторые продолжают действовать неосмотрительно и подвергают риску себя и других людей.

Как напомнил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, на территории Свердловской области до 29 июня продлено действие особого режима защиты граждан от новой коронавирусной инфекции, поскольку регион и, в частности, его столица, пока не достигли критериев для выхода из этого режима, утверждённых на федеральном уровне. Потому все жители города обязаны носить маски в общественных местах, в том числе на транспорте.

"Скорейшее снятие ограничений зависит от каждого из нас, не хватает небольшого совместного усилия, – подчеркнул Александр Высокинский, слова которого цитирует пресс-служба горадминистрации. – В данной ситуации всем необходимо соблюдать меры предосторожности. С точки зрения внутреннего самосознания, ношение маски – проявление уважения к ближнему. Когда я в маске, то желаю добра всем, кто рядом".

А как пояснили в Роспотребнадзоре, когда введён так называемый "масочный режим", любое появление физического лица в общественном месте без этого средства индивидуальной защиты будет иметь признаки противоправного деяния.

Напомним, в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро предпринимается целый комплекс превентивных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, введённых решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции под председательством главы Екатеринбурга. Сотрудники муниципальной транспортной инспекции по поручению градоначальника регулярно проводят совместные рейды с ГИБДД по соблюдению санитарных мер в общественном транспорте, в ходе которых проверке подвергается подвижной состав муниципальных и коммерческих транспортных предприятий, осуществляющих перевозку людей.