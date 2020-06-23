Мэрия Екатеринбурга вновь призвала горожан соблюдать санитарные нормы в общественном транспорте

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
маска, общественный транспорт (2020) | Фото: cheladmin.ru

Мэрия Екатеринбурга вновь призвала горожан соблюдать санитарные нормы в общественном транспорте

Жителей мегаполиса вновь призвали неукоснительно соблюдать масочный режим в общественном транспорте уральской столицы для обеспечения безопасности пассажиров и работающих на линии водителей и кондукторов от возможного заражения коронавирусом.

Большинство жителей города с пониманием относятся к мерам, предпринимаемым для недопущения распространения любых вирусов в общественном транспорте. Осознают люди и необходимость нахождения в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса или метро в защитной маске, когда им приходится контактировать с другими людьми. Однако некоторые продолжают действовать неосмотрительно и подвергают риску себя и других людей.

Как напомнил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, на территории Свердловской области до 29 июня продлено действие особого режима защиты граждан от новой коронавирусной инфекции, поскольку регион и, в частности, его столица, пока не достигли критериев для выхода из этого режима, утверждённых на федеральном уровне. Потому все жители города обязаны носить маски в общественных местах, в том числе на транспорте.

"Скорейшее снятие ограничений зависит от каждого из нас, не хватает небольшого совместного усилия, – подчеркнул Александр Высокинский, слова которого цитирует пресс-служба горадминистрации. – В данной ситуации всем необходимо соблюдать меры предосторожности. С точки зрения внутреннего самосознания, ношение маски – проявление уважения к ближнему. Когда я в маске, то желаю добра всем, кто рядом".

Александр Высокинский(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

А как пояснили в Роспотребнадзоре, когда введён так называемый "масочный режим", любое появление физического лица в общественном месте без этого средства индивидуальной защиты будет иметь признаки противоправного деяния.

Напомним, в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро предпринимается целый комплекс превентивных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, введённых решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции под председательством главы Екатеринбурга. Сотрудники муниципальной транспортной инспекции по поручению градоначальника регулярно проводят совместные рейды с ГИБДД по соблюдению санитарных мер в общественном транспорте, в ходе которых проверке подвергается подвижной состав муниципальных и коммерческих транспортных предприятий, осуществляющих перевозку людей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрия Екатеринбурга вновь призвала горожан соблюдать санитарные нормы в общественном транспорте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественный транспорт, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети