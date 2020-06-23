Волонтеры Центра общественного наблюдения помогут в проведении голосования по Конституции на Среднем Урале

Волонтеры Центра общественного наблюдения, созданного по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, примут участие в общественном наблюдении при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, соответствующее соглашение 22 июня подписала руководитель центра Татьяна Мерзлякова с председателем Общественной палаты региона Александром Левиным.

Центр общественного наблюдения – это проект, направленный на обеспечение объективного и эффективного контроля независимыми и политически нейтральными общественными и экспертными организациями за ходом голосования. Его цель – повышение уровня доверия к избирательному процессу, дополнительный контроль за тем, чтобы выборы прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством.

"Мы попросили наших наблюдателей отслеживать социальные сети. И теперь любая информация критического плана, которая появится в сетях, или информация о нарушении будет обязательно проверена. Мы будем обращать внимание и разбираться с каждым нарушением. Я имею в виду нарушения, которые могут повлиять на ход голосования, безопасность или на то, что человек не сможет совершить своё волеизъявление", – рассказала Татьяна Мерзлякова.

На сегодняшний день подписано почти 40 подобных соглашений с Общественной палатой региона о помощи в проведении голосования и наблюдении за его ходом. 22 июня Александр Левин также подписал документ о взаимодействии с председателем Регионального отделения движения "Голос" в Свердловской области Александром Грезевым, председателем правления Молодежной общественной организации "Свердловский областной студенческий отряд" Лейлой Расуловой, председателем Совета регионального отделения Свердловской области Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти павших защитников Отечества "Поисковое движение России" Татьяной Хардиной.

Голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. В этот период участковые избирательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00.