Волонтеры Центра общественного наблюдения помогут в проведении голосования по Конституции на Среднем Урале

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
голосование, поправки (2020) | Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Волонтеры Центра общественного наблюдения помогут в проведении голосования по Конституции на Среднем Урале

Волонтеры Центра общественного наблюдения, созданного по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, примут участие в общественном наблюдении при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, соответствующее соглашение 22 июня подписала руководитель центра Татьяна Мерзлякова с председателем Общественной палаты региона Александром Левиным.

Центр общественного наблюдения – это проект, направленный на обеспечение объективного и эффективного контроля независимыми и политически нейтральными общественными и экспертными организациями за ходом голосования. Его цель – повышение уровня доверия к избирательному процессу, дополнительный контроль за тем, чтобы выборы прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством.

"Мы попросили наших наблюдателей отслеживать социальные сети. И теперь любая информация критического плана, которая появится в сетях, или информация о нарушении будет обязательно проверена. Мы будем обращать внимание и разбираться с каждым нарушением. Я имею в виду нарушения, которые могут повлиять на ход голосования, безопасность или на то, что человек не сможет совершить своё волеизъявление", – рассказала Татьяна Мерзлякова.

"История Сталинизма", УрФУ, Татьяна Мерзлякова(2015)|Фото: Накануне.RU

На сегодняшний день подписано почти 40 подобных соглашений с Общественной палатой региона о помощи в проведении голосования и наблюдении за его ходом. 22 июня Александр Левин также подписал документ о взаимодействии с председателем Регионального отделения движения "Голос" в Свердловской области Александром Грезевым, председателем правления Молодежной общественной организации "Свердловский областной студенческий отряд" Лейлой Расуловой, председателем Совета регионального отделения Свердловской области Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти павших защитников Отечества "Поисковое движение России" Татьяной Хардиной.

Голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. В этот период участковые избирательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Волонтеры Центра общественного наблюдения помогут в проведении голосования по Конституции на Среднем Урале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Центр общественного наблюдения, голосование по Конституции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети