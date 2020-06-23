Вологжане могут проголосовать за поправки в Конституцию РФ, начиная с 25 июня

Отдать свой голос за поправки в главный документ страны, который определяет основы политической, правовой и экономической систем государства, можно будет в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, об этом на оперативном совещании сообщил заместитель губернатора, начальник департамента внутренней политики области Евгений Богомазов, докладывая о ходе подготовки к общероссийскому голосованию.

"Указом Президента датой проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации определено 1 июля 2020 года. Этот день объявлен нерабочим, - рассказал Евгений Богомазов. – Также по порядку, установленному Центральной избирательной комиссией, голосование может быть осуществлено жителями Российской Федерации с 25 по 30 июня.

Голосование будет организовано на постоянных и временных участковых избирательных комиссиях: предприятиях непрерывного цикла, в придомовых территориях, парках и скверах - это нововведение для всех жителей страны. Также остается традиционное голосование на дому по месту жительства, если человек не может явиться на свой участок по уважительным причинам. В сельских населенных пунктах, где отсутствует УИК, будет организован выезд специальных машин".

Такие строгие меры предприняты для того, чтобы граждане во время голосования чувствовали себя безопасно и комфортно.

С местоположением и режимом работы постоянных и временных УИК жители региона могут ознакомиться на сайтах областной избирательной комиссии, территориальных избиркомов, а также администраций городов и районов. Эта же информация будет размещена на стендах подъездов жилых домов.

Заместитель губернатора Евгений Богомазов подчеркнул, что Вологодская область готова к проведению голосования. На территории региона сформировано 975 участковых избирательных комиссий, в работе задействовано 8723 члена УИК и 270 членов территориальных избиркомов. В преддверии голосования специальная комиссия из представителей органов местного самоуправления и правоохранительных органов обследовала каждый избирательный участок на предмет безопасности. По некоторым УИК были высказаны замечания, которые на сегодняшний день устранены. По словам Евгения Богомазова, самое главное в период по недопущению развития новой коронавирусной инфекции – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований безопасности.

"Центральная избирательная комиссия вместе с Правительством Российской Федерации организует данное голосование под эгидой "Участие в голосовании безопаснее, чем посещение аптеки или магазина". И доказательством тому являются беспрецедентные меры, предпринятые ЦИК и Роспотребнадзором, - пояснил замгубернатора. – Это, прежде всего, увеличение периода голосования, что позволит разобщить участников, голосование на улице, температурный контроль для граждан на участках, разделение маршрутов избирателей, проветриваемые и тщательно обрабатываемые помещения, соблюдение дистанции".

Очень важно, что каждый избиратель будет снабжен маской, перчатками и одноразовой ручкой. Все необходимое уже приобретено за счет средств федерального бюджета и распределено между участковыми избирательными комиссиями.

"С ответственностью можно заявить, что мы не подвергнем риску заражения ни одного участника голосования", - подчеркнул Евгений Богомазов.

Безопасность на участках и дворовых территориях будут обеспечивать более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов, более тысячи сотрудников МЧС и добровольных пожарных формирований. Общественное наблюдение на всех участковых избирательных комиссиях будут осуществлять более 3,5 тысяч человек, членов Общественной Палаты Вологодской области. Таким образом, процесс голосования за поправки в Конституцию РФ на территории региона будет полностью легитимным и прозрачным.