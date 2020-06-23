В Кольцово увеличивается число рейсов на отечественные курорты

Увеличилось число рейсов, вылетающих на отечественные черноморские курорты из екатеринбургского аэропорта "Кольцово". Таким образом, в летний период свердловчане отправятся на юг самолетами сразу семи авиакомпаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, в июле уже запланировано до 21 вылета в Анапу. Вместе с рейсами "Победа", "Уральские авиалинии" и "Россия", с начала следующего месяца к прямым рейсам присоединится авиакомпания UTair.

На данный момент по маршруту Екатеринбург - Симферополь вылетают самолеты авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Россия", однако с 26 июня, по понедельникам, пятницам и воскресеньям пассажиров будет перевозить компания Nordwind. Всего за летний сезон в Крым планируется выполнять до 30 еженедельных рейсов.

В июле также уже запланированы прямые рейсы в Геленджик авиакомпанией "Уральские авиалинии". Полеты будут осуществляться трижды в неделю: вторник - 15.10, четверг, суббота – 15.40 местного времени. Время в пути составит 3 часа 25 минут.

Та же компания, совместно с "Победа", Nordwind, Red Wings, "Россия" и чартерным авиаперевозчиком Azur air будут осуществлять до восьми перелетов в сутки по направлению в город Сочи. Конкретно Azur air приступит к работе с 1 июля с графиком: среда, суббота. Полеты будут запланированы на самолете на Boeing-767 вместимостью до 336 пассажиров.

Также пресс-служба аэропорта обратила внимание свердловчан, что правительство Краснодарского края и республики Крым постепенно снимают ограничительные меры в своих регионах, тем самым открывая двери для туристов.