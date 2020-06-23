В ЦБ пытаются заставить банкиров не бесить беднеющее население огромными дивидендами

Глава Центрального банка России во вторник, 23 июня, отчиталась перед нижней палатой парламента о работе регулятора в 2019 году. Но, конечно, наибольший интерес вызвал текущий кризис. Вот основные тезисы председателя ЦБ:

- нужно скорее принять законопроект о цифровых финансовых активах, отделив от этой темы вопрос криптовалюты, вызывающий споры;

- в 26 тыс. сельских населенных пунктах есть точки банковского обслуживания. За год – рост на 35%;

- нас ждет непростой путь восстановления после пандемии. Но мы не просто справимся, а выйдем на устойчивый рост экономики;

- длинные деньги создаются тогда, когда люди видят ценовую стабильность. Мы видим это на примере ипотеки. Как появилась уверенность в стабильности инфляции, так сразу и стали расти сроки кредитования.

- донастройка банка "плохих долгов": банк был создан для санации крупных банков. Это не помощь банкам – это помощь кредиторам и вкладчикам. Безусловно, не все предприятия восстановятся от кризиса, плохие долги могут появиться на балансе банков. Но это не будет системной проблемой, есть регуляторные послабления;

- кибермошенничество: в 2019 году объем всех операций без согласия клиентов с электронными средствами составил 6,4 млрд руб. (576 тыс. операций), в 2020 году – уже 1,6 млрд руб. Средняя такая операция со средствами физлиц – 10 тыс. руб., юрлиц – 152 тыс. руб. 50% случаев – при покупках в интернете, треть – дистанционное банковское обслуживание, до 10% - банкоматы и терминалы. 69% преступлений совершается с помощью социальной инженерии. Возврат не очень большой, люди сами отдают деньги.

Фото: Накануне.RU

- смягчение денежно-кредитной политики, в частности, снижение ключевой ставки поддержит спрос;

- наша задача поддерживать привлекательность рублевых, а не долларовых депозитов;

- люди видят зарплаты и растущие доходы топ-менеджеров и акционеров банков на фоне банкротств населения. Мы дали рекомендацию банкам не выплачивать дивиденды в этом году;

- ставки в МФО выше, потому что их клиентам уже отказали банки, у таких людей "подмоченная" кредитная репутация. Уровень жалоб на микрофинансовые организации снизился на 40%;

- выплаты вкладчикам "Югры": "Югра" – банк-пылесос, много лет водил всех за нос. Мы вынуждены действовать только по формальным признакам, банк применял множество схем. Многие депутаты сомневались в том, что банк мошеннический. Мы можем только по суду взыскивать с собственника деньги. Исков подано на 700 млрд руб., на 400 млрд руб. выиграно исков;

- ставки по кредитам в банках растут на фоне снижения ключевой ставки из-за роста рисков; Кстати, по ипотеке ставки снижаются – в мае средняя по рынку 7,4%; по долгосрочным ставкам на кредиты для предприятий ставки растут. Мы считаем, что ставки должны смягчаться;