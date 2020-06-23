28 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Протесты у капитолия в США (2020) | Фото: twitter.com/UR_Ninja

American Conservative: в США теперь можно быть или антирасистом, или расистом

Исследователь расизма Ибрам Кенди считает, что теперь в США можно быть либо антирасистом, либо расистом, но уже нельзя быть просто "не расистом". Все, кто не выступают публично против расизма, автоматическим становятся "расистами". Об этом пишет американская газета The American Conservative по поводу "антирасистских" погромов после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
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Сегодня в США если вы белый, в возрасте, со Среднего Запада и немного консерватор, то вы однозначно расист, пишет автор Питер ван Бурен, который 24 года работал в Госдепе. От терпимости к чужим взглядам уже не осталось и следа. В стране устанавливается "левый фашизм", который не разбирает мнений.

"Изменить вы ничего не можете - поэтому сидите и извиняйтесь. Ни у кого из нас нет права на несогласие", - говорится в статье.

Автор поражается, откуда взялось столько "сознательных" белых, которые выдают себя за ярых борцов с полицией, хотя недавно об этом они еще сами не знали.

"Чувство вины - дорогое хобби. Белые знаменитости наперебой каются в прошлом невежестве по расовым вопросам. Скоро нас вообще всех обяжут вставать на колени, когда на спортивных мероприятиях исполняется государственный гимн", - предрекает автор.

Добавим, что в США и Европе валят памятники деятелям прошлых веков, которых обвиняют в расизме и работорговле. На днях в Портленде, штат Орегон, протестующие снесли памятник одному из основателей США Джорджу Вашингтону. В Ричмонде, штат Вирджиния, снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису. В Нью-Йорке решено демонтировать памятник президенту Теодору Рузвельту, который восседает на коне, а по обе стороны от него идут индеец и африканец (теперь это воспринимается как колониализм и расовая дискриминация). А американская компания Dreyer's даже решила отказаться от названия мороженого "эскимо", что якобы оскорбляет эскимосов.

Ван Бурен признает, что не уверен, сумеет ли Америка справиться с этой проблемой.

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American Conservative: в США теперь можно быть или антирасистом, или расистом

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Теги: США, расизм



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