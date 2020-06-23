28 Сентября 2020
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деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Прокуратура Прикамья требует расторгнуть сделку правительства края и РЖД

В Прикамье может быть расторгнута сделка по покупке у РЖД территории товарного дома, сообщает "Ъ".

С соответствующим требованием в Арбитражный суд Прикамья обратилась прокуратура. По информации издания, в ведомстве считают цену сделки в почти 800 млн руб. завышенной.

Речь идет о договоре от 29 ноября 2018 года. По его условиям, краевое учреждение приобрело участки общей площадью 14 га, ранее образовывавшие имущественный комплекс Товарного двора. Речь идет о восемнадцати участках, за которые РЖД получили 798,771 млн руб. Теперь прокуратура просит признать договор ничтожным и применить последствия недействительности сделки: вернуть в собственность РЖД указанные участки, а уплаченные деньги в бюджет края. Доводы, на которых прокуратура основывает свои исковые требования, в судебных документах пока не представлены. В надзорном органе комментировать ситуацию без официального запроса отказались.

В качестве третьих лиц к делу привлечено Законодательное собрание Прикамья, депутаты которого согласовали выделение средств на совершение сделки, а также региональные минтранс и минимущества.

Напомним, что на этих участках власти хотят построить транспортно-пересадочный узел и участок автодороги.

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Прокуратура Прикамья требует расторгнуть сделку правительства края и РЖД

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Теги: прокуратура, сделка, РЖД, Товарный дом



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