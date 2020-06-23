Экс-президент Киргизии Атамбаев приговорен к более чем 11 годам лишения свободы

Суд в Бишкеке приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Бывший глава государства осужден за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как передает РИА Новости, Атамбаева лишат государственных наград и имущества.

Ранее сообщалось, что бывшего президента Киргизии также подозревают в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконному получению участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

27 июня 2019 года депутаты лишили экс-главу Киргизии неприкосновенности. В августе того же года в ходе операции по задержанию Атамбаева пострадали несколько десятков человек, а один спецназовец умер от ран.