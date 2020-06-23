"Исключить дефицит мощности". Екатеринбургские энергетики реконструируют подстанцию "Горный Щит"

Энергетики "ЕЭСК", входящей в "Россети Урал", проводят работы по реконструкции подстанции 110 кВ "Горный Щит", выполнение которых исключит дефицит мощности в нормальных и ремонтных режимах. Также появится резерв мощности для подключения новых потребителей. Полное завершение работ запланировано в 2021 году. Стоимость реализации проекта оценивается в 550 млн рублей. Реконструкция идет согласно графику выполнения работ.

ПС 110 кВ "Горный Щит" – подстанция открытого типа, расположена в Чкаловском районе Екатеринбурга, обеспечивает энергоснабжением порядка 6 тысяч жителей поселков Горный Щит и Полеводство, а также садоводческие товарищества и около 20 социально значимых объектов: теплопункты, насосные станции, школы и детские сады.

Для надежного электроснабжения потребителей и безопасного проведения работ в период реконструкции энергетики будут использовать модульную мобильную подстанцию (ММПС) напряжением 110/10 (6) кВ и мощностью 25 МВА. Таким образом, перевод нагрузки на ММПС позволит проводить модернизацию стационарного центра питания без ограничений в передаче энергоресурса. На сегодняшний уже спланирована площадка для размещения вспомогательного оборудования и ММПС с устройством контура заземления, перемещена модульная подстанция на проектное место. Для размещения закрытых распределительных устройств уровня напряжения 10 кВ энергетики построят утепленное блочно-каркасное здание.

Проект обновления ПС 110 кВ "Горный Щит" предусматривает замену части оборудования на современное отечественного производства, которое отвечает всем требованиям безопасности и стандартам качества электроснабжения потребителей. Для увеличения трансформаторной мощности энергетики установят два силовых трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый. Для повышения надежности работы подстанции будут смонтированы новые разъединители 110 кВ с моторными приводами, комплектно-распределительные устройства с необслуживаемыми вакуумными выключателями, модернизирована систем собственных нужд подстанции. Кроме этого, энергетики установят устройства релейной защиты и автоматики на микропроцессорной элементной базе, а также комплекс автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), который обеспечит надёжный учет электроэнергии, обнаружение и сокращение технических и коммерческих потерь электроэнергии, таким образом, повысит энергосбережение при транспорте электроэнергии.

Проект входит в утвержденную губернатором Свердловской области "Схему и программу развития электроэнергетики Свердловской области на период 2021–2025 годов" и реализуется в рамках инвестиционной программы компании на 2020-2024 годы.