"Ассоциация строителей Урала" предложила ввести в России ипотеку по ставке в 1%

На совещании у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова прозвучало предложение ввести в России ипотеку со ставкой в 1 %, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Системная проблема городов - невозможно выкупать землю для последующего строительства. Просим найти возможность изымать ранее настроенную землю. Второе. Проект реконструкции Кольцово накрыл 40% территории Екатеринбурга, это, оказывается, территория ограниченной застройки", - сказал президент "Ассоциации строителей Урала" Вячеслав Трапезников.

По его словам, нужно сокращать подключение дома к сетям, кроме того, застройщикам самим надо строить сети.

"Надо снижать ипотечную ставку. Стране нужна ставка по ипотеке в 1%", - сказал Трапезников.