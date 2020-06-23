Путин выступит с очередным телеобращением: расскажет "о нас с вами в целом"

Президент РФ Владимир Путин выступит с новым телеобращением к россиянам. Оно состоится 23 июня ориентировочно в 15.00 по московскому времени, передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент расскажет "о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом".

Ранее Путин несколько раз делал заявления в виде телеобращения по поводу ситуации с коронавирусом. Последнее по счету обращение президента вышло 11 мая. В нем глава государства объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики, в частности, о выплатах семьям с детьми. В тот же день Путин объявил о снятии режима нерабочих дней, который был введен в конце марта и несколько раз продлевался.

Спустя месяц, 14 июня, Владимир Путин заявил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай Бог, чтобы так и дальше было", - отметил президент в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".