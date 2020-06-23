В Тюменской области коронавирус нашли на обанкротившемся Антипинском НПЗ

В Тюмени зафиксирован очаг коронавирусной инфекции на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Всего COVID-19 был подтвержден у четверых работников завода. В контакте с заразившимися были 14 человек. За ними установлено медицинское наблюдение.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 2667 человек.

Напомним, ранее на "Федресурсе" был опубликован финальный отчёт арбитражного управляющего. Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд. На фоне проблем у АНПЗ, преференций для предприятия уже добился глава "Сбербанка" Герман Греф. Позже стало известно, что власти Тюменской области не будут выделять деньги предприятию. Выяснилось также, что будет ликвидировано юрлицо "Антипинский НПЗ": согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", после окончания конкурсного производства юридическое лицо должно быть ликвидировано.

В 2019 г. Антипинский НПЗ переработал 4,9 млн т нефти. Предприятие произвело 2,8 млн т светлых нефтепродуктов, в том числе 1,6 млн т дизельного топлива. В 2020 г. завод планировал увеличить объем переработки нефти на 45% – до 7,1 млн т, а выпуск дизельного топлива на 58% – до 2,6 млн т.