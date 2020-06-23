СБУ разоблачила "российского агента" в ВМС ВСУ

СБУ нашла в рядах ВМС ВСУ военнослужащего, которого якобы хотел сотрудничать с российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ прознали, что капитан второго ранга Анатолий Люлько без разрешения выехал в российский Крым, где будто бы начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. А вернувшись на Украину, начал собирать секретную информацию для передачи ее россиянам после переезда на возвращения на постоянное место жительство в Крым.

По этому поводу было заведено уголовное дело, военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к гостайне. При этом, что странно, ему не сообщено о подозрении, и он не задержан.

Как пишет "Страна", на всех крымчан в ВСУ (Люлько родом из Феодосии, где у него квартира) контрразведка имеет отдельное досье, считая их неблагонадежными. И с 2014 года есть тенденция выдавливать крымчан с руководящих постов и вообще из ВСУ. А на Люлько нет никаких доказательств, одни подозрения.