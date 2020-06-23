Вместо самороспуска – дополнительные заседания: Госдума изменила график на июль

Госдума одобрила свой рабочий график на июль. Из-за большого количества законопроектов, которые надо рассмотреть до конца весенней сессии, в этот месяц депутатам предстоит провести три, а не две пленарные недели.

По словам главы комитета по регламенту Ольги Савостьяновой, на рассмотрении будет 21 законопроект на первое чтение и более 50 – на второе. От правительства поступило 43 законопроекта, которые нужно рассмотреть в приоритетном порядке.

"У нас только 43 проекта правительство внесло как приоритетные. Нам придется в июле дополнительно еще неделю пленарно работать. У нас отчет ЦБ, Счетной палаты, председателя правительства!" – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На шуточную реплику из зала о том, что можно распустить думу, Володин тоже пошутил: "Кто хочет самораспуститься – пусть распускается. Кто хотел – тот распустился. У нас тут конкурс 12 человек на место".

При этом в нижней палате парламента не существует единого мнения по поводу того, стоит ли депутатам усилить или ослабить ограничительные меры. Так, депутат Алексей Куринный заявил, что работа парламента фактически парализована: "Пора выходить из режима самоизоляции. Мы сидим под колпаком. Помощники чтобы могли выходить на работу". Владимир Жириновский, наоборот, призвал пускать на заседания только дежурных депутатов как в европейских парламентах.

Спикер сообщил, что перед каждым пленарным заседанием во время тестирования выявляются депутаты либо больные коронавирусом, либо с антителами, что указывает на бессимптомно перенесенный COVID-19. Он напомнил, что у каждого депутата до 40 общественных помощников, и если их будут пускать в здание Госдумы, то посещаемость парламента с нынешних 6 тыс. человек в день вырастет "в разы".