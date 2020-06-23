Аппараты ИВЛ "Авента-М" прошли тестирование после пожаров в больницах

"Уральский приборостроительный завод" (входит в "Ростех") провел дополнительное тестирование аппаратов ИВЛ "Авента-М", однако не выявил каких-либо нареканий к техническим характеристикам. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу завода. Напомним, по данным Росздравнадзора, возгорание аппаратов именно этой марки стало причиной пожаров в больнице №50 в Москве (одна жертва) и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге (шесть жертв) 9 и 12 мая соответственно.

"На данный момент в ходе проведения дополнительного тестирования нареканий к АИВЛ "Авента-М" не выявлено, вся проверенная техника функционирует согласно заявленным характеристикам. Реализуется программа дополнительной проверки функциональных и технических характеристик поставленных АИВЛ "Авента-М", цель которой - финально подтвердить качество оборудования и выдать на каждый экземпляр документы, подтверждающие возможность его дальнейшего обращения", - говорится в сообщении в ответ на запрос ТАСС.

Дальнейшие проверки за счет завода будут проходить на предприятиях и в местах фактической установки аппаратов ИВЛ. Ответственным за проверку будет выступать сам завод, однако возможно и привлечение организаций, имеющих соответствующую лицензию.

Также после пожаров Росздравнадзор остановил в стране обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе в период с 1 апреля. Несмотря на это, КРЭТ, куда в составе госкорпорации "Ростех" и входит АО "Уральский приборостроительный завод", не остановил производство аппаратов этой марки. Свое решение в КРЭТ пояснили тем, что временные ограничения распространяются только на ограниченную партию продукции.