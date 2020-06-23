"Взял в прицел и присматриваюсь". Мэр Екатеринбурга прокомментировал возможное отстранение главы горздрава

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский ответил на вопрос об отстранении главы управления здравоохранения Дениса Демидова. Ранее такая информация появилась в СМИ. Как передает корреспондент Накануне.RU, мэр заявил, что присматривается к главе горздрава.

"Когда на совещаниях я не получаю той информации, которая мне необходима, и не вижу тех решений, которые должны быть приняты, я обычно беру в прицел и присматриваюсь", - ответил мэр.

Градоначальник отметил, что Демидов пока продолжает работать.