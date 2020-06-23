В Челябинской области после коммунальной аварии, оставившей без воды 62 тысяч жителей, возбуждено дело

В Челябинской области после коммунальной аварии, оставившей без воды 62 тысячи жителей Коркино и поселка Роза, возбуждено административное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла 16 июня на Сосновском водоводе. К 16 часам 17 июня аварийные работы были завершены. Вода отсутствовала у населения около 28 часов.

Прокуратура установила, что центральная сеть водоснабжения является собственностью Коркинского городского поселения и имеет 100% износа. Главе города и руководителю ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона, принятии мер по капитальному ремонту сетей водоснабжения.

В отношении руководителя МУП ПОВВ ОСП "Водоканал – Коркино" за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ.