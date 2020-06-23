В Москве задержали более 130 человек за пикеты в поддержку фигурантов дела "Сети"

В Москве были задержаны больше 130 человек, пытавшихся устроить несогласованные пикеты в поддержку осужденных по делу "Сети" (запрещена в РФ).

Задержания прошли в понедельник, 22 июня, на Лубянке и Петровке. Составлены протоколы, некоторых пикетчиков обязали явиться в ОМВД для дачи объяснений, с другими провели профилактические беседы, передает "Интерфакс".

Накануне в Санкт-Петербурге возле здания Первого окружного военного суда, который вынес приговор по делу, задержали более 20 человек.

Напомним, фигуранты дела "Сети" Виктор Филинков и Юлий Бояршинов были приговорены к семи и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. По мнению следствия, 25-летний программист Филинков и 28-летний промышленный альпинист Бояршинов совершили преступление по ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), возглавив местные организации "Сети" — "Марсово поле" и "Иордан". Бояршинову дополнительно вменяется незаконный оборот взрывчатки.