В Москве задержали более 130 человек за пикеты в поддержку фигурантов дела "Сети"

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Москва
ОМОН на акции оппозиции в Москве (2019) | Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве задержали более 130 человек за пикеты в поддержку фигурантов дела "Сети"

В Москве были задержаны больше 130 человек, пытавшихся устроить несогласованные пикеты в поддержку осужденных по делу "Сети" (запрещена в РФ).

Задержания прошли в понедельник, 22 июня, на Лубянке и Петровке. Составлены протоколы, некоторых пикетчиков обязали явиться в ОМВД для дачи объяснений, с другими провели профилактические беседы, передает "Интерфакс".

Накануне в Санкт-Петербурге возле здания Первого окружного военного суда, который вынес приговор по делу, задержали более 20 человек.

Напомним, фигуранты дела "Сети" Виктор Филинков и Юлий Бояршинов были приговорены к семи и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. По мнению следствия, 25-летний программист Филинков и 28-летний промышленный альпинист Бояршинов совершили преступление по ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), возглавив местные организации "Сети" — "Марсово поле" и "Иордан". Бояршинову дополнительно вменяется незаконный оборот взрывчатки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве задержали более 130 человек за пикеты в поддержку фигурантов дела "Сети"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дело сети, пикеты, задержания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети