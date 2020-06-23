28 Сентября 2020
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Политика За рубежом Украина
Петр Порошенко, Джо Байден (2015) | Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Байден требовал от Порошенко выполнять все указания МВФ: новая порция пленок

Депутат Рады Андрей Деркач обнародовал вторую порцию телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена, которая оказалась не менее скандальной, чем первая.
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В опубликованных разговорах Байден прямо требовал от Порошенко защитить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева от обвинений и увольнения. Порошенко обещал, что его никто не тронет. Как заявил Деркач, Байден зарабатывал на "реверсе" "Нафтогазом" российского газа из Европы, то есть на откачке его и оформлении по документам ка "реверсного".

Байден также требовал от Порошенко выполнить все без исключения условия МВФ, включая повышение тарифов, в обмен на кредит.

Интересно, что Порошенко просил Байдена сделать что-то с беглым депутатом Александром Онищенко, который публиковал компромат на олигарха. Также в 2016 году просил повлиять на главу МВД Арсена Авакова, чтобы его "Народный фронт" проголосовал за продление недействующего закона об особом статусе Донбасса, на котором настаивали США. Это подтверждает, что Аваков уже тогда был самостоятельным центром силы.

В одном из разговоров Байден упоминает "безвиз" с ЕС как итог отъема у олигарха Игоря Коломойского "Приватбанка". Возможно, что США надавили на ЕС с этой целью. Напомним, Порошенко подавал "безвиз" как один из главных результатов своей каденции, но не исключено, что это было результатом американского давления на ЕС.

Показательно, что Порошенко однажды назвал Байдена "ангелом-хранителем".

Напомним, в первой порции пленок Байден требовал от Порошенко назначить новое правительство и нового генпрокурора, отобрать у Коломойского "Приватбанк". Однако никаких последствий для Порошенко они не имели. Политологи считают, что президент Владимир Зеленский будет дистанцироваться от этих дел, а возможно, что он получил предупреждение от американских демократов не расследовать эти дела.

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Байден требовал от Порошенко выполнять все указания МВФ: новая порция пленок

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Теги: Украина, США, Петр Порошенко, Джо Байден



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