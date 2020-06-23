Текслер объяснил трудности при строительстве газораспределительной станции в Сосновском районе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на профильном совещании у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова прокомментировал информацию о трудностях при строительстве газораспределительной станции в Сосновском районе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее замгендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов отметил, что в Сосновском районе нужно завершить строительство крупной газораспределительной станции для резерва возведения жилья. Трудности, по его словам, возникли из-за "Газпрома".

"В регионе одновременно работают "Газпром" и "НОВАТЭК", а транспортировкой газа занимается "Газпром". Нужна поддержка Минэнерго в разрешении этого вопроса", - сказал Текслер.