Губернатор: Водные сети Кургана вернут в собственность города

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область Уральский ФО
Курган, авария, Карла Маркса (2018) | Фото:Накануне.RU

Губернатор: Водные сети Кургана вернут в собственность города

Водные сети Кургана, отданные в аренду на 49 лет, вернут в собственность города. Информация об этом прозвучала на совещании у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, передаёт корреспондент Накануне.RU. Причиной такого решения было названо то, что частные хозяева не стали вкладывать деньги в модернизацию сетей.

Сегодня во время совещания, участником которого был министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, о ситуации в регионе отчитался губернатор Зауралья Вадим Шумков. Выслушав его, замгендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цинин спросил, почему нельзя строить в Кургане водные сети за счёт муниципальной компании.

"Водные сети Кургана отданы в аренду на 49 лет с обязательством вложить 25 млрд руб., хотя их [инвестиций] не наблюдается. Сейчас идёт изъятие сетей обратно", - сказал Шумков.

Напомним, в начале июня администрация Кургана обратилась в прокуратуру города с требованием проверить действия коммунальщиков - в городе было большое количество раскопанных ям, однако на этих объектах никто не работал и не было никакой техники. Глава Кургана Андрей Потапов заявил, что все это выходит за рамки здравого смысла. Основные претензии были предъявлены компании "Водный союз", которая контролируется энергобизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, и по мнению властей, лишь создает видимость работ (с чем в самой компании несогласны).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернатор: Водные сети Кургана вернут в собственность города

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Водный союз, водные сети, Биков и Бобров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети