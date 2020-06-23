Губернатор: Водные сети Кургана вернут в собственность города

Водные сети Кургана, отданные в аренду на 49 лет, вернут в собственность города. Информация об этом прозвучала на совещании у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, передаёт корреспондент Накануне.RU. Причиной такого решения было названо то, что частные хозяева не стали вкладывать деньги в модернизацию сетей.

Сегодня во время совещания, участником которого был министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, о ситуации в регионе отчитался губернатор Зауралья Вадим Шумков. Выслушав его, замгендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цинин спросил, почему нельзя строить в Кургане водные сети за счёт муниципальной компании.

"Водные сети Кургана отданы в аренду на 49 лет с обязательством вложить 25 млрд руб., хотя их [инвестиций] не наблюдается. Сейчас идёт изъятие сетей обратно", - сказал Шумков.

Напомним, в начале июня администрация Кургана обратилась в прокуратуру города с требованием проверить действия коммунальщиков - в городе было большое количество раскопанных ям, однако на этих объектах никто не работал и не было никакой техники. Глава Кургана Андрей Потапов заявил, что все это выходит за рамки здравого смысла. Основные претензии были предъявлены компании "Водный союз", которая контролируется энергобизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, и по мнению властей, лишь создает видимость работ (с чем в самой компании несогласны).