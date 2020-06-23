ЦБ не собирается снижать ключевую ставку до нуля

Банк России не собирается снижать ключевую ставку до нуля. Сейчас этот показатель, напомним, составляет 4,5%.

"У нас еще не нулевая ставка, совсем не нулевая. Мне кажется, что в обозримом будущем мы, наверно, к нулевой ключевой ставке не придем", - отметил замглавы ЦБР Алексей Заботкин на онлайн-конференции "Ренессанс Капитала".

Регулятор снизил ключевую ставку на прошлой неделе сразу на сто базисных пунктов – такого широкого шага в изменении ставки не было с 2015 года, а такой низкой – 4,5% - ставка вообще не была никогда. На пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ председатель Банка России Эльвира Набиуллина заметила, что такое резкое снижение ставки едва ли повторится в ближайшее время и не станет "стандартом". Она не исключила, что летом ставка вообще не будет меняться, впрочем, как и вновь расти. По словам Набиуллиной, главная цель смягчения денежно-кредитной политики сейчас – удержание годовой инфляции в пределах 3,8-4,8%. Пока сценарий развивается по нижней границе прогноза.