"В демократию играем, а нужно двигаться". Мэр Екатеринбурга - о скандале вокруг парка 22 съезда

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался о ситуации вокруг парка 22 партсъезда и прокомментировал недовольство проектом реконструкции зоны рекреации. Отвечая на вопрос Накануне.RU, чиновник назвал все происходящее "игрой в демократию".

"Вы понимаете, проект уже на стадии реализации, а сезон идет до сентября. А в октябре уже пойдет снег, а мы не успеем освоить бюджет. Все в демократию с вами играем, а нужно двигаться", - считает мэр.

Также Высокинский оценил фразу замглавы экосовета при главе города Вадима Аверьянова, который вышел к людям в парк и сказал, что их всех нужно сажать за митинги.

"Вадим - человек, безусловно, эмоциональный. Он член экспертного экологического совета при главе Екатеринбурга, куда входят представители всех спектров мнений. И, как вы видите, среди общественников у нас иногда бывает жарко. Сейчас все обсуждают Вадима, но никто не обсуждал прошлогодние предложения общественников насчет того, что нужно делать с чиновниками. Это культура дискуссии. Нужно уметь друг друга слышать и этому учиться. Потому что вопросы спорные будут. Мы помним, многому научились в 2019 году. Но если бы я не присутствовал... когда мы приезжаем на юго-запад в тот же ЖК "Дружба", и выходят граждане и говорят нам: "Убирайте детские площадки. Тут алкоголики приходят. Ничего не надо делать". И мы в итоге все сделали. Вот это что было?" - заключил Высокинский.